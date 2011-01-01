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  3. Ходжер Серафима Алексеевна
Ходжер Серафима Алексеевна
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Ходжер Серафима Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Офтальмология", 2011 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Офтальмология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Дополнительное профессиональное образование "Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа зрения», ФГБОУ ВО «Северно-западный государственный медицинский институт им. М. И. Мечникова", г. Санкт-Петербург, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, Центральная районная больница, г. Николаевск-на-Амуре, 2011-2014 гг.
  • Врач-офтальмолог, ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», 2016 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2870 р
0 отзывов

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