Ходжер Серафима Алексеевна

ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2010 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Офтальмология", 2011 г.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Офтальмология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Дополнительное профессиональное образование "Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа зрения», ФГБОУ ВО «Северно-западный государственный медицинский институт им. М. И. Мечникова", г. Санкт-Петербург, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-офтальмолог, Центральная районная больница, г. Николаевск-на-Амуре, 2011-2014 гг.
Врач-офтальмолог, ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», 2016 г. - по настоящее время.
Загрузка комментариев...