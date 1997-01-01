Сударь Дмитрий Иванович
Стаж 32 года / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
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