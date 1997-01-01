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Сударь Дмитрий Иванович
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Сударь Дмитрий Иванович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1997г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Санитар, Краевая клиническая больница г. Хабаровска, 1987г. - 1988г.
  • Мед. брат, Краевая клиническая больница №1, 1990г. - 1997г.
  • Врач - офтальмолог, ММУ Городская больница №10, 1997г. - 1998г.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
500 р
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
500 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1350 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1000 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
1 отзыв

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