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  3. Хромова Наталья Владимировна
Хромова Наталья Владимировна
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Хромова Наталья Владимировна

Хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
Белый клен
ул. Ворошилова, 39
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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