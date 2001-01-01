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Худицкая Ирина Владимировна
6.0
0
Худицкая Ирина Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушер-Гинеколог, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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