Лапченко Людмила Леонидовна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Владеет всеми видами гинекологических манипуляций, ведет пациенток с нарушением менструального цикла, воспалительными заболеваниями, подбор гормональной контрацепции, заместительной менопаузальной терапии, лечение заболеваний матки радиоволновым методом.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1700 р
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