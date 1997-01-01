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Лапченко Людмила Леонидовна
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Лапченко Людмила Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977-1983 гг.
  • Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", Родильный дом № 2 г. Комсомольска-на-Амуре, 1983-1984 гг.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", от 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии", Ивановский государственный медицинский институт, 1990 г.
  • "Актуальные вопросы в акушерстве и гинекологии", ДВГМУ, 1997 г.
  • "Актуальные вопросы в акушерстве и гинекологии", ИПКСЗ, 2002 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских и международных мероприятий по акушерским вопросам в гинекологии.
Опыт работы
  • 1983-2005гг. - акушер-гинеколог, гинекологическое отделение, Роддом №2 (г. Комсомольск-на-Амуре).
  • 2005-2014гг. - зав. отделением, Роддом №2 (г. Комсомольск-на-Амуре).
  • 2014-2015гг. - акушер-гинеколог, поликлиника "Нефертити".
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1700 р
2 отзыва

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