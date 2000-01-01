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Худина Нина Львовна
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Худина Нина Львовна

Ревматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1978 г.
  • Интернатура по специальности "Терапия" на базе Городской Больницы №2 г. Комсомольск-на-Амуре, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в ММА им. Сеченова ФППС "Избранные вопросы ревматологии", 2000 г.
  • Сертификат по ревматологии, ГОУ ДПО ИПКСЗ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Консультация взрослых
Ревматолог
1500 р
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1100 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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