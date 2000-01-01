Худина Нина Львовна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Консультация взрослых
Ревматолог
1500 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1100 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Загрузка комментариев...