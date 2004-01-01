Попова Елена Сергеевна
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Профессиональные навыки: знание правил оформления медицинской документации, современных методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, ревматологического профиля, системных заболеваний соединительной ткани, проведение внутрисуставных и параартикулярных введений лекарственных препаратов, оказание помощи при неотложных состояниях, снятие и расшифровка ЭКГ, анализ рентгенологических методов исследования, УЗИ, ЭхоКС, холтеровского и суточного мониторирования ЭКГ и АД, МРТ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
800 р
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1820 р
Ревматолог
1820 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Ревматолог
1500 р
Геронтолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Ревматолог
1300 р
Геронтолог
1300 р
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