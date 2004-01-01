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  3. Попова Елена Сергеевна
Попова Елена Сергеевна
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Попова Елена Сергеевна

Кардиолог, Ревматолог, Геронтолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапия", ДВГМУ, 2004 г. окончания.
  • Первичная специализация по кардиологии, ДВГМУ, 2005 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по ревматологии, ДВГМУ, 2009 г.
  • Усовершенствование по теме "Вопросы кардиологии", ДВГМУ, 2010 г.
  • Усовершенствование по кардиоритмологии, ИПКСЗ, 2011 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2009 г. - по настоящее время на должности врача-ревматолога/кардиолога кардиологического отделения ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» МО РФ
  • 2004 - 2009 гг. врач-кардиолог кардиологического отделения ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» МО РФ
  • 2004 - 2004 гг. врач-кардиолог (совместитель) ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» МО РФ
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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
800 р
Саико
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 104
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1820 р
Ревматолог
1820 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Ревматолог
1500 р
Геронтолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1300 р
Ревматолог
1300 р
Геронтолог
1300 р
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