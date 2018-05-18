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  3. Игнатьева Татьяна Георгиевна
Игнатьева Татьяна Георгиевна
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Игнатьева Татьяна Георгиевна

Зубной врач
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология", действителен с 18.05.2018 г. по 17.05.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Зубной врач
640 р
Вторичный приём взрослых
Зубной врач
430 р
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