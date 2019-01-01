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Ивах Валентина Николаевна
6.3
0
Ивах Валентина Николаевна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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