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Талисман
4.5
Рейтинг

Талисман

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Ленинградская, 99
2-й этаж, оф. 4
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Клиника
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Сб.
Вс.
c 7:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Наркологическая помощь на дому
Пн.
Вт.
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Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.

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Врачи работающие в клинике
Галынина Елена Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галынина Елена Юрьевна

Нарколог, Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Нарколог, Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
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Лубенченко Иван Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лубенченко Иван Александрович

Нарколог, Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
Нарколог, Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
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Пономаренко Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пономаренко Ирина Анатольевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кондратенко Алексей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондратенко Алексей Юрьевич

Психолог
Стаж 16 лет
Психолог
Стаж 16 лет
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Гребеньков Андрей Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гребеньков Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Доступен вызов на дом

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