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Талисман
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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