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Корона-Стом
7.6
Рейтинг

Корона-Стом

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Волочаевская, 87
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Запарина, 25
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Черкасов Сергей Михайлович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Черкасов Сергей Михайлович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
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Потапова Снежана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Потапова Снежана Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Яцков Олег Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яцков Олег Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Теплоухова Татьяна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Теплоухова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
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Флек Полина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Флек Полина Сергеевна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Стоматолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Картавый Артем Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Картавый Артем Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Филатов Владимир Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Филатов Владимир Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Башинский Сергей Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Башинский Сергей Вадимович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Иванец Анастасия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванец Анастасия Константиновна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей

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