- Главная
- Все клиники
- Корона-Стом
Корона-Стом
В клинике 9 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Волочаевская, 87
1-й этаж
ул. Запарина, 25
1-й этаж
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Консультация - 250 руб.
Клиника с полным спектром профильных услуг: лечение кариеса зубов, реставрация, исправление прикуса (ортодонтия), брекеты, протезирование на имплантах, имплантация зубов, костная пластика, синуслифтинг, лечение десен, протезирование зубов сьемными и несьемными конструкциями, отбеливание зубов, детская стоматология.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей