Корона-Стом

Консультация - 250 руб.

Клиника с полным спектром профильных услуг: лечение кариеса зубов, реставрация, исправление прикуса (ортодонтия), брекеты, протезирование на имплантах, имплантация зубов, костная пластика, синуслифтинг, лечение десен, протезирование зубов сьемными и несьемными конструкциями, отбеливание зубов, детская стоматология.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.