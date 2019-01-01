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Иванов Александр Александрович
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Иванов Александр Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России г Хабаровск "Вопросы Колопроктологии", 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Межрегиональная научно-практическая конференция "Альянс гастроэнтеролога, колопроктолога и эндоскописта в диагностике и лечении заболеваний толстой кишки", 2018 г.
Опыт работы
  • Врач колопроктолог, колопроктологического отделения КГБУЗ ГКБ №10 МЗ Хабаровского края г. Хабаровск с 11.1987- 06.2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Консультация взрослых
Хирург
1200 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1300 р
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