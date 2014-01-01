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  3. Брежнев Валерий Сергеевич
Брежнев Валерий Сергеевич
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Брежнев Валерий Сергеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Пермский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Пермский Государственный Медицинский Институт, Интернатура по специальности "Хирургия", 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Актуальные вопросы хирургии" (КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
  • "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", ГБОУ ВПО ДВГМУ минздрава России, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1350 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1100 р
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