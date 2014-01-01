Брежнев Валерий Сергеевич

Диагностика и лечение пациентов с различными заболеваниями хирургического профиля у мужчин и женщин. Хорошо владею всеми диагностическими методами применяемыми в амбулаторной хирургии включая инвазивные методы (биопсию, пункционную биопсию под УЗИ контролем).



Владею всеми навыками по оказанию помощи хирургическим пациентам, включая операции, перевязки, блокады, и прочие.



Работаю в центре амбулаторной хирургии, с выполнением оперативных пособий до 5 уровня сложности, а именно грыжесечения при обычных и рецидивных грыжах, секторальные резекции молочной железы, операции при пилонидальных кистах, локтевом бурсите, удаление крупных образований подкожной клетчатки и др.