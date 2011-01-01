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  3. Иванова Галина Алексеевна
Иванова Галина Алексеевна
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Иванова Галина Алексеевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сурдология, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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