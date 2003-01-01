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Панкова Юлия Леонидовна
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Панкова Юлия Леонидовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Читинская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
Читинская Государственная Медицинская Академия, интернатура по специальности "Оториноларингология", 2004 г.
Первичная специализация по специальности "Оториноларингология", на базе Сибирского Государственного Университета, г. Томск, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
"Современные аспекты в отолярингологии", г. Москва, 2015 г.
Читинская Государственная Медицинская Академия, Оториноларингология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
0 отзывов
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