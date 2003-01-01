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Панкова Юлия Леонидовна
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Панкова Юлия Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Читинская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • Читинская Государственная Медицинская Академия, интернатура по специальности "Оториноларингология", 2004 г.
  • Первичная специализация по специальности "Оториноларингология", на базе Сибирского Государственного Университета, г. Томск, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Современные аспекты в отолярингологии", г. Москва, 2015 г.
  • Читинская Государственная Медицинская Академия, Оториноларингология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
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