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  3. Иванюк Екатерина Валерьевна
Иванюк Екатерина Валерьевна
6.2
1

Иванюк Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор
ул. Краснореченская, 63
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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