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Иванюк Екатерина Валерьевна
6.2
1
Иванюк Екатерина Валерьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доктор
ул. Краснореченская, 63
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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