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Ивасюк Галина Владимировна
6.0
0
Ивасюк Галина Владимировна
Терапевт
,
Врач ЛФК
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Терапевт
По запросу
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