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Крячек Петр Владиславович
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Крячек Петр Владиславович
Терапевт
,
Главный врач
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1982 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Проф. переподготовка, по специальности "Терапия", 2014 г.
ИПКСЗ, Проф. переподготовка, по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 г.
ДВГМУ, "Управление здравоохранением в новых экономических условиях", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
0 отзывов
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