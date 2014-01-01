  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Крячек Петр Владиславович
Крячек Петр Владиславович
6.0
0

Крячек Петр Владиславович

Терапевт, Главный врач
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка, по специальности "Терапия", 2014 г.
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка, по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 г.
  • ДВГМУ, "Управление здравоохранением в новых экономических условиях", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи