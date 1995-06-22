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Калашников Александр Анатольевич
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Калашников Александр Анатольевич

Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии ЭВ № 438266 выдан 22.06.1995
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
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