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  3. Камолова Мизгона Махмудовна
Камолова Мизгона Махмудовна
6.0
0

Камолова Мизгона Махмудовна

Акушер
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • КГБОУ СПО Хабаровский медицинский колледж, Акушерское дело, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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