Канин Виталий Сергеевич
Автор 25 печатных работ. Соавтор 2 национальных руководств (2013, 2014) по вопросам диагностики и лечению лимфопролиферативных заболеваний. За заслуги в оказании медицинской помощи военнослужащим ВВ МВД России отмечен нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени (2009 г.).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Гематолог
1400 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Гематолог
1400 р
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Онколог
По запросу
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