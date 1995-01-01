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Канин Виталий Сергеевич
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Канин Виталий Сергеевич

Гематолог, Онколог
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1986 - 1994 гг.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Городская клиническая больница №10, 1994 -1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Гематология и трансфузиология", Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва, 1997 г.
  • Сертификация по гематологии, ДВГМУ, 1999 г.
  • Сертификат "Гематолог", ДВГМУ, 1999 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
  • 1998-2000гг. - участие в исследовании "Лимфопролиферативные заболевания, анемия" в роли со-исследователя.
  • 1997-1999гг. - участие в исследовании "Геморрагические диатезы, гемофилия" в роли со-исследователя.
  • 2003-2004гг. - Президент общественной организации Краевой Фонд помощи онкогематологическим больным «Гематология».
Еще 6
Опыт работы
  • 1995-2006гг. - врач-гематолог, Краевая клиническая больница № 1, гематологическое отделение.
  • 1999-2005гг. - врач-онколог, МУЗ «Районная больница № 1».
  • 2006г. - по наст.время - врач-онколог, Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии», химиотерапевтическое отделение.
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Гематолог
1400 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Гематолог
1400 р
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Онколог
По запросу
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