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Канина Наталья Валерьевна
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Канина Наталья Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года
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Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г.
  • Интернатура по специальности "Лабораторная диагностика", г. Хабаровск, 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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