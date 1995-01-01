Канина Наталья Валерьевна

Владею следующими видами исследований:



Гематологические (морфологическое исследование крови с исследованием окрашенного мазка, пунктатов костного мозга.)

Общеклинические (микроскопическое исследование мочи, урологических соскобов, секрета простаты, спермограмма, микроскопическая диагностика грибковых заболеваний, демодекоза, микроскопическое исследование отделяемого половых органов: гинекологических мазков на флору.)

Исследование иммунного статуса методом проточной цитометрии.

Биохимические исследования.

Исследования методом ИФА (инфекционная иммунология, аутоиммунные антитела).

Цитологические (Цитологическое исследование гинекологического мазка методом окраски по Папаниколау, по Романовскому-Гимзе, методом жидкостной цитологии; пунктатов органов и тканей; соскобов, отпечатков с опухолей и опухолеподобных, воспалительных процессов кожи, слизистых оболочек)

Определение белков р16 INK4a + Ki-67 методом иммуноцитохимии «ручным методом» и на иммуногистохимическом автоматическом стейнере