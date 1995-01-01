Канина Наталья Валерьевна
Стаж 23 года
Владею следующими видами исследований:
Гематологические (морфологическое исследование крови с исследованием окрашенного мазка, пунктатов костного мозга.)
Общеклинические (микроскопическое исследование мочи, урологических соскобов, секрета простаты, спермограмма, микроскопическая диагностика грибковых заболеваний, демодекоза, микроскопическое исследование отделяемого половых органов: гинекологических мазков на флору.)
Исследование иммунного статуса методом проточной цитометрии.
Биохимические исследования.
Исследования методом ИФА (инфекционная иммунология, аутоиммунные антитела).
Цитологические (Цитологическое исследование гинекологического мазка методом окраски по Папаниколау, по Романовскому-Гимзе, методом жидкостной цитологии; пунктатов органов и тканей; соскобов, отпечатков с опухолей и опухолеподобных, воспалительных процессов кожи, слизистых оболочек)
Определение белков р16 INK4a + Ki-67 методом иммуноцитохимии «ручным методом» и на иммуногистохимическом автоматическом стейнере
Гематологические (морфологическое исследование крови с исследованием окрашенного мазка, пунктатов костного мозга.)
Общеклинические (микроскопическое исследование мочи, урологических соскобов, секрета простаты, спермограмма, микроскопическая диагностика грибковых заболеваний, демодекоза, микроскопическое исследование отделяемого половых органов: гинекологических мазков на флору.)
Исследование иммунного статуса методом проточной цитометрии.
Биохимические исследования.
Исследования методом ИФА (инфекционная иммунология, аутоиммунные антитела).
Цитологические (Цитологическое исследование гинекологического мазка методом окраски по Папаниколау, по Романовскому-Гимзе, методом жидкостной цитологии; пунктатов органов и тканей; соскобов, отпечатков с опухолей и опухолеподобных, воспалительных процессов кожи, слизистых оболочек)
Определение белков р16 INK4a + Ki-67 методом иммуноцитохимии «ручным методом» и на иммуногистохимическом автоматическом стейнере
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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