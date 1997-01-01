Островидов Михаил Геннадьевич

Сертификат по гастроэнтерологии, КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г.

Сертификат по специальности "Общая врачебная практика", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2014 г.

Иркутский ГИДУВ, Анестезиология и реаниматология, 1990 г.