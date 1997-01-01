Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Островидов Михаил Геннадьевич
6.3
8
Островидов Михаил Геннадьевич
Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Астраханский Государственный Медицинский Институт им. Луначарского, 1983 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия" в Иркутске, Окружная клиническая больница, 1983-1984 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по гастроэнтерологии, КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г.
Сертификат по специальности "Общая врачебная практика", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2014 г.
Иркутский ГИДУВ, Анестезиология и реаниматология, 1990 г.
"Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний", ДВГМУ, 1997 г.
ДВГМУ, Терапия, 2000 г.
"Экспертиза временной нетрудоспособности", ДВГМУ, 2004 г.
"Вопросы терапии", ДВГМУ, 2005 г.
Профессиональная переподготовка по программе "Общая врачебная практика", ИПКСЗ, 2009 г.
ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2013 г.
Профессиональная переподготовка по программе "Общая врачебная практика", ИПКСЗ, 2014 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
8 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бублик
Ирина Михайловна
Гастроэнтеролог
,
Кардиолог
,
Педиатр
6.6
2
Записаться
Юрченко
Елена Сергеевна
Гастроэнтеролог
,
Дерматолог
,
Врач общей практики (семейный врач)
,
УЗИ-специалист
,
Гирудотерапевт
6.3
5
Записаться
Крапивная
Оксана Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Зав. отделением
8.1
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...