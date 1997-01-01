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  3. Островидов Михаил Геннадьевич
Островидов Михаил Геннадьевич
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Островидов Михаил Геннадьевич

Гастроэнтеролог
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Астраханский Государственный Медицинский Институт им. Луначарского, 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия" в Иркутске, Окружная клиническая больница, 1983-1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по гастроэнтерологии, КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013 г.
  • Сертификат по специальности "Общая врачебная практика", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2014 г.
  • Иркутский ГИДУВ, Анестезиология и реаниматология, 1990 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
8 отзывов

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