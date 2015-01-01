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  3. Капустина Анастасия Евгеньевна
Капустина Анастасия Евгеньевна
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Капустина Анастасия Евгеньевна

Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ИПиКП, специализация "Психология", г. Москва, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Институт Консультирования, Групповая психотерапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вершина-Хабаровск
ул. Земляничная, 12
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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