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Вершина-Хабаровск
В клинике 7 врачей
Адреса
- +7 (800) 333 27 06 , единая справочная
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Информация
Работа с психологической зависимостью. Помощь в реабилитации наркозависимых.
ООО "Вершина-Хабаровск".
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Стаж не указан
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