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Вершина-Хабаровск
6.4
Рейтинг

Вершина-Хабаровск

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Земляничная, 12
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Работа с психологической зависимостью. Помощь в реабилитации наркозависимых.

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Врачи работающие в клинике
Юрков Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрков Андрей Александрович

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Берёзкин Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берёзкин Максим Александрович

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Гудимов Павел Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гудимов Павел Сергеевич

Психолог, Директор клиники
Стаж не указан
Психолог, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Паевщик Алена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паевщик Алена Андреевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Капустина Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Капустина Анастасия Евгеньевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Смеян Максим Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смеян Максим Юрьевич

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Хоменко Роман Геннадиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоменко Роман Геннадиевич

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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