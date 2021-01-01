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Карпенко Лилия Иллиодоровна
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Карпенко Лилия Иллиодоровна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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