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Карпенко Лилия Иллиодоровна
6.0
0
Карпенко Лилия Иллиодоровна
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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