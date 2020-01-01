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Куликова Ольга Николаевна

Куликова Ольга Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт - Высшее образование - специалитет, магистратура "Лечебное дело" 1991г.
  • Благовещенский государственный медицинский институт - Интернатура "Терапия" 1992г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края - Повышение квалификации 2019г.
  • КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края - Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 2020г.
  • Автономная некоммерческая организация ДПО "Центр последипломного образования медицинских работников" - Повышение квалификации "Терапия" 2020г.
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
Первичный приём взрослых
Терапевт
2100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1900 р

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