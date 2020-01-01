Куликова Ольга Николаевна

Благовещенский государственный медицинский институт - Высшее образование - специалитет, магистратура "Лечебное дело" 1991г.
Благовещенский государственный медицинский институт - Интернатура "Терапия" 1992г.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края - Повышение квалификации 2019г.
КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края - Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 2020г.
Автономная некоммерческая организация ДПО "Центр последипломного образования медицинских работников" - Повышение квалификации "Терапия" 2020г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт непрерывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Повышение квалификации 2023г.