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Казинец Светлана Викторовна
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Казинец Светлана Викторовна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Челюстно-лицевая хирургия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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