Челюстно-лицевой хирург в Хабаровске

Врач, медицинский работник, занимающийся хирургическим лечение заболеваний зубов, лица, шеи, органов ротовой полости и костей лицевого скелета.



Челюстно-лицевые хирурги Хабаровска занимаются такими группами заболеваний как:

- травмы мягких тканей шеи, лица;

- воспалительные заболевания зубов, органов ротовой полости, шеи (флегмоны, затрудненное прорезывание зубов, различные воспаления слюнных желез, периостит, абсцесс);

- врожденные и приобретенные дефекты лица и челюсти;

- опухоли органов полости рта, лица, челюсти.



Обращаться к челюстно-лицевому хирургу в Хабаровске следует , когда у человека наблюдается какие-либо дефекты лица и челюсти, которые требуют обязательного лечения:

- заболевания зубов с резкой болью;

- воспаление челюсти;

- дергающая боль в челюсти, шее;

- при лимфадените;

- при скоплении гноя, и присутствии резкой головной боли.



На нашем сайте Вы сможете найти опытного челюстно-лицевого хирурга в Хабаровске и записаться на прием по телефону. Выбрать специалиста Вам помогут отзывы пациентов. Цены варьируются в зависимости от опыта врача и его квалификации.