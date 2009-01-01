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Ким Елена Владиславовна
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Ким Елена Владиславовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, педиатрия, 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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