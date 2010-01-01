Ким Константин Анатольевич
Стаж 4 года
Принимает детей
Психолог, работает в когнитивно-поведенческом направлении. Работает со взрослыми и детьми очно и по Skype. Специализируется на тревожных и депрессивных расстройствах, нарушениях поведения. Автор научных публикаций в в International Conference «Global Science and Innovation», Чикаго, International Research and Practice Conference «Science and Education», Мюнхен и других зарубежных и российских сборниках.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Консультация детей
Дефектолог
1500 р
Первичный приём детей
Психолог
1500 р
Вторичный приём детей
Психолог
1000 р
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