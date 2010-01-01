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Ким Константин Анатольевич
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Ким Константин Анатольевич

Психолог, Дефектолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, факультет психологии и социально-гуманитарных технологий. Специальность – специальная психология с дополнительной специальностью логопедия, 2010-2015 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Базовый курс Когнитивно-Поведенческой Психотерапии. СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, 2015 г.
  • КПТ тревожных расстройств.Паническое расстройство, агрофобия, социофобия и другие. Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (СПб), 2016 г.
  • Основы перинатальной психологии и психокоррекции. Институт практической психологии "Иматон" (СПб), 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской Психотерапевтической Ассоциации.
  • Член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии.
Опыт работы
  • Психолог, ТОГУ, 2014 - 2015 гг.
  • Дефектолог, психолог-консультант, КГБУЗ «Перинатальный центр», 2015 г.
  • Психолог, КГБОУ ШИ №2, с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
КПД
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Первичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Консультация детей
Дефектолог
1500 р
Первичный приём детей
Психолог
1500 р
Вторичный приём детей
Психолог
1000 р
6 отзывов

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