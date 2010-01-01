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Паевщик Алена Андреевна
6.0
0
Паевщик Алена Андреевна
Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДГГУ, специализация "Психология. Преподаватель психологии", 2010 г. окончания. (с отличием)
Курсы повышения квалификации
Московский Гештальт Институт, Интегративная семейная терапия. Гештальт-подход. 2014 г.
Академия Гражданской Защиты, "Психологическое сопровождение специалистов МЧС России",, г. Химки, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вершина-Хабаровск
ул. Земляничная, 12
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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