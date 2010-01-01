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Паевщик Алена Андреевна
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Паевщик Алена Андреевна

Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДГГУ, специализация "Психология. Преподаватель психологии", 2010 г. окончания. (с отличием)
Курсы повышения квалификации
  • Московский Гештальт Институт, Интегративная семейная терапия. Гештальт-подход. 2014 г.
  • Академия Гражданской Защиты, "Психологическое сопровождение специалистов МЧС России",, г. Химки, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вершина-Хабаровск
ул. Земляничная, 12
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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