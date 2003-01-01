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Киричук Константин Николаевич
6.3
1
Киричук Константин Николаевич
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003 г. окончания.
Сертификат по специальности "Неврология", 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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