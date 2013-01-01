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Кирпичникова Анастасия Игоревна
6.0
0
Кирпичникова Анастасия Игоревна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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