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  3. Киселева Елена Николаевна
Киселева Елена Николаевна
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Киселева Елена Николаевна

Заместитель главного врача, Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, Сестринское дело, 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
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