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  3. Пашкина Светлана Александровна
Пашкина Светлана Александровна
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Пашкина Светлана Александровна

Педиатр, Главный врач, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1985 г. окончания.
  • Интернатура, ХГМИ, педиатрия, 1986 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ИПКСЗ, действителен с 23.04.2016 г. по 22.04.2021 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2014 г.
  • Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2016 г.
  • Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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