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Пашкина Светлана Александровна
6.0
0
Пашкина Светлана Александровна
Педиатр
,
Главный врач
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1985 г. окончания.
Интернатура, ХГМИ, педиатрия, 1986 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ИПКСЗ, действителен с 23.04.2016 г. по 22.04.2021 г.
Сертификат "Педиатрия", ИПКСЗ, действителен с 24.06 2014 г., по 23.06.2019 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2014 г.
Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2016 г.
Повышение квалификации "Педиатрия", ИПКСЗ, 2014 г.
Повышение квалификации "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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