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  3. Клейман Татьяна Дмитриевна
Клейман Татьяна Дмитриевна
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Клейман Татьяна Дмитриевна

Кардиолог, УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

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