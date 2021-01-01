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Клиник-А
6.7
Рейтинг

Клиник-А

В клинике 18 врачей
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Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
1-й этаж, оф. 1
c 9:30 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Скрипниченко Ирина Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрипниченко Ирина Рудольфовна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Колодная Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодная Светлана Николаевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Калюжка Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калюжка Елена Александровна

Логопед, Психолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Логопед, Психолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Калинина Виктория Олеговна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калинина Виктория Олеговна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 14 лет
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 14 лет
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Доступен вызов на дом
Позднякова Дарья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Сидорова Нина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сидорова Нина Петровна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Гололобов Дмитрий Николаевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гололобов Дмитрий Николаевич

Нарколог, Психотерапевт
Стаж 25 лет
Нарколог, Психотерапевт
Стаж 25 лет
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Мартынюк Ольга Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартынюк Ольга Олеговна

Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Пинчук Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пинчук Анна Петровна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
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Андреянов Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреянов Алексей Александрович

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Метелеркамп-Энбе Дмитрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Метелеркамп-Энбе Дмитрий Владимирович

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 16 лет
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 16 лет
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Князев Владимир Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Князев Владимир Петрович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Гололобова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гололобова Татьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Моисеева Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеева Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж 13 лет
Психолог
Стаж 13 лет
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Тарасов Кирилл Владиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Кирилл Владиславович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет
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Воронежский Александр Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронежский Александр Викторович

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 20 лет
Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 20 лет
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Шевцова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевцова Елена Владимировна

Массажист, Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Массажист, Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Евстафьев Георгий Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евстафьев Георгий Вячеславович

Ортопед
Стаж 33 года / Врач первой категории
Ортопед
Стаж 33 года / Врач первой категории
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Принимает детей

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