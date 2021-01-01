- Главная
- Все клиники
- Клиник-А
Клиник-А
В клинике 18 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач первой категории
Стаж 33 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей