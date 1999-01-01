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  3. Колесник Елена Романовна
Колесник Елена Романовна
6.0
0

Колесник Елена Романовна

Акушер
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация роддома №2
пер. Молдавский, 3
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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