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  3. Женская консультация роддома №2
Женская консультация роддома №2
0.0
Рейтинг

Женская консультация роддома №2

Государственная
В клинике 17 врачей
Адреса
пер. Молдавский, 3
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Женская консультация КГБУЗ "Родильный дом №2".

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Врачи работающие в клинике
Горшкова Оксана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Оксана Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Шашкова Людмила Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шашкова Людмила Ивановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кадильникова Анастасия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кадильникова Анастасия Сергеевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Смердова Элеонора Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Смердова Элеонора Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Калашникова Елена Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калашникова Елена Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Борисова Наталья Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Борисова Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Луцык Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луцык Наталья Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Новгородова Наталья Армандовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Новгородова Наталья Армандовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Рыбко Анна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Рыбко Анна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Степенова Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степенова Светлана Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Коломеец Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коломеец Раиса Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Авхимюк Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авхимюк Екатерина Валерьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Фатеева Маргарита Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фатеева Маргарита Борисовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Колесник Елена Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесник Елена Романовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Мясникова Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мясникова Людмила Александровна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Трапко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трапко Людмила Павловна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
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Камышева Зинаида Алексеевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Камышева Зинаида Алексеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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