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Женская консультация роддома №2
Государственная
В клинике 17 врачей
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Информация
Женская консультация КГБУЗ "Родильный дом №2".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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