Колмыков Владимир Васильевич

По образованию психолог, профессиональный медиатор -разрешение конфликтов с помощью третьей стороны, тренер- проведение теренингов. Имеет юридическое со стажем работы 20 лет.

Работал начальником отдела психологической подготовки - Дальневосточный филиал Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Работа заключалась в оказании помощи населению в экстренных ситуациях. Работа с населением, с подрастающим поколением в области «Твоя безопасность». Приобрел большой опыт работы, руководителя, проведения тренинговых занятий с подростками, со взрослой аудиторией.

Директор - Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья Хабаровского края - подростки девиантного поведения. Работает с подростками, с родителями подростков.

Помимо работы с подростками основной деятельностью является работа с зависимыми (алкоголь, курение) и гипнотерапия - неврозы, расстройства личности, психосоматика, регрессия.