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Колмыков Владимир Васильевич
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Колмыков Владимир Васильевич

Психолог
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Информация о враче
Образование
  • НОУ ВПО "Дальневосточный институт психологии и психоанализа" г. Хабаровск, квалификация "Психолог"
  • НОУ ДО "Институт психотерапии и клинической психологии", г.Москва, повышение квалификации "Основы когнитивно-поведенческой психотерапии"
  • НОУ ВПО "Дальневосточный институт психологии и психоанализа", г.Хабаровск, "Теория и практика психологического консультирования"
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Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУВО "Тихоокеанский государственный университет", г.Хабаровск, "Профессиональный медиатор по урегулированию споров и конфликтов"
  • ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", г.Москва, "Эриксоновская терапия и гипноз"
  • Институт групповой и семейной психологии и психотерапии, г.Москва, "Эриксоновская терапия и гипноз"
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медико-психологический Центр Кодирования
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Психолог
3000 р
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