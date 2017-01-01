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  3. Комаровских Елена Викторовна
Комаровских Елена Викторовна
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Комаровских Елена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2016 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", 2017 г.
  • Сертификат по специальности "Офтальмология", 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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