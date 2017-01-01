Комаровских Елена Викторовна
Стаж не указан
Диплом 1 степени по итогам конференции "Доказательная медицина – основа современного здравоохранения", 2017 г.
Победитель 1 степени 5 конкурса молодых ученых 16 Международного конгресса "Доказательная медицина – основа современного здравоохранения", 2017 г.
Победитель 1 степени 5 конкурса молодых ученых 16 Международного конгресса "Доказательная медицина – основа современного здравоохранения", 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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