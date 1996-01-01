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Пшеничнов Максим Валерьевич
6.3
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Пшеничнов Максим Валерьевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1996-2002 гг.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология", ДВГМУ, 2004 г.
  • Сертификат "Офтальмология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Лазерные интраокуляторные методы лечения заболеваний органа зрения» , г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2015 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
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