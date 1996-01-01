Пшеничнов Максим Валерьевич
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург – офтальмолог проводит лазерные операции на органах зрения. На базе МЦ «Ланта» проводит лазерокоагуляцию отслойки сетчатки, лазерное лечение вторичной катаракты, лазерное лечение глаукомы, лазерное лечение диабетической ретинопатии, Лазерное удаление новообразований в области глаза и др.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тихоокеанская, 211
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
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