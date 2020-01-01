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Кон Тамара Дюновна
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Кон Тамара Дюновна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1987 г. окончания.
Сертификат по специальности "Неврология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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