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Кон Тамара Дюновна
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Кон Тамара Дюновна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1987 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Неврология", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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