Шульга Квитослава Владимировна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Аллерголог-иммунолог
1000 р
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Лермонтова, 24
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
950 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
950 р
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