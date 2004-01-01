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  3. Шульга Квитослава Владимировна
Шульга Квитослава Владимировна
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5

Шульга Квитослава Владимировна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Государственный Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова по специализации "Педиатрия", (г. Винница), диплом с отличием, 1983 г. окончания.
  • Первичная специализация по специальности "Аллергология-иммунология", 1993 г.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГМУ по специальности педиатрия (г. Владивосток), 2000 г.
  • Повышение квалификации по специальности аллергология и иммунология, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2004 г.
  • Профессиональная переподготовка о специальности аллергология и иммунология, ГМУ (г. Владивосток), 2010 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Аллерголог-иммунолог
1000 р
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1000 р
Формула Здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Лермонтова, 24
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
950 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
950 р
5 отзывов

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