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  3. Константинова Наталья Владимировна
Константинова Наталья Владимировна
6.3
1

Константинова Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Карагандинский медицинский институт, Педиатрия, 1970 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Строительная, 1
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
1 отзыв

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