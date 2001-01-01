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Копочева Юлия Геннадьевна
6.0
0
Копочева Юлия Геннадьевна
Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровское базовое медицинское училище, 1993, Акушерское дело, акушерка
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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