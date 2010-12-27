  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Корчемаха Михаил Михайлович
Корчемаха Михаил Михайлович
6.0
0

Корчемаха Михаил Михайлович

Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское, ДВГМУ-2004 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
  • Сертификат - хирургия- от 27.12.2010 до 27.12.2015
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Хирург
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи