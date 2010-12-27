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Корчемаха Михаил Михайлович
6.0
0
Корчемаха Михаил Михайлович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское, ДВГМУ-2004 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - хирургия- от 27.12.2010 до 27.12.2015
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Хирург
Бесплатно
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