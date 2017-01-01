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Коровина Варвара Борисовна
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Коровина Варвара Борисовна

Врач методист
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Педиатрии, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровья, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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