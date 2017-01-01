Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Коровина Варвара Борисовна
6.0
0
Коровина Варвара Борисовна
Врач методист
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Педиатрии, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровья, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Марущак
Ирина Александровна
Врач методист
6.4
0
Записаться
Ковлякова
Марианна Владимировна
Врач методист
6.0
0
Записаться
Оненко
Надежда Валентиновна
Зав. отделением
,
Врач методист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...