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  3. Марущак Ирина Александровна
Марущак Ирина Александровна
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Марущак Ирина Александровна

Врач методист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1973 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство гинекология", 1974 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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