Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Марущак Ирина Александровна
6.4
0
Марущак Ирина Александровна
Врач методист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1973 г. окончания.
Интернатура по специальности "Акушерство гинекология", 1974 г. окончания.
Ординатура по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Оненко
Надежда Валентиновна
Зав. отделением
,
Врач методист
6.0
0
Записаться
Садкович
Ольга Геннадьевна
Врач методист
6.0
0
Записаться
Залога
Владимир Владиленович
Врач методист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...